A Polícia Civil de Minas Gerais localizou, no final da semana, uma motocicleta que havia sido furtada no interior de uma oficina, localizada no bairro Maringá, em Formiga. O veículo foi recuperado no bairro Cidade Nova.

As investigações começaram após a vítima procurar a polícia para o registro da ocorrência. Durante levantamentos realizados pela equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, vinculada à Delegacia Regional de Formiga, foi identificado um adolescente, de 16 anos, como o principal suspeito.

O menor foi encontrado em casa e confessou aos policiais ter cometido o furto, informando ainda que havia deixado a motocicleta no bairro Cidade Nova, na casa de um amigo, ocultando a procedência do veículo.

Após a conclusão dos trabalhos policiais, o adolescente irá responder pelo ato praticado conforme medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.