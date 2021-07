A Polícia Civil vai exumar o corpo da gestante e manicure Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos, no próximo dia 6 de agosto. A exumação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Grávida de oito meses, ela foi morta em setembro do ano passado. O corpo de Thaysa foi achado na linha do trem em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, mas o bebê que esperava não foi encontrado em seu ventre no exame cadavérico feito no Instituto Médico Legal (IML).

A jovem não era vista há uma semana.