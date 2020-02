Nessa sexta-feira (14), as guarnições policiais lotadas no 2º Pelotão PM de Meio Ambiente em Formiga, Arcos e Lagoa da Prata, da 7ª Companhia PM de Meio Ambiente, desencadearam a Operação de Proteção a Fauna – Combate a caça a animais silvestres.

O intuito foi prevenir e reprimir os crimes e infrações ambientais relativas a fauna silvestre brasileira, em especial o combate a caça a animais silvestres e posse/porte de armas de fogo sem registro.

De acordo com a polícia, as atividades operações resultaram no seguinte saldo operacional:

Nº de atividades operacionais: 10