Um laboratório de drogas foi desarticulado, armas foram apreendidas e cinco pessoas foram detidas em Divinópolis, nesta sexta-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), as ocorrências foram registradas nos Bairros Jardim das Oliveiras, São José e Bom Pastor.

Conforme a Polícia , um jovem de 26 anos e um homem de 30 anos foram presos. As idades e gêneros dos outros indivíduos presos não foram informadas. As ocorrências foram divulgadas neste sábado (7).

Durante cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na Rua Jacaraípe, no Bairro Jardim das Oliveiras, foi localizado um laboratório destinado ao refino e tráfico de drogas dentro de uma residência.

No local foram apreendidos 26 endolas de cocaína, uma pedra e uma porção da mesma droga. Além de material para desdobrar e embalar entorpecentes, R$ 980 em espécie, $ 20 dólares americanos e 10 dólares australianos.

Na residência estava um rapaz de 26 anos, que tem passagens por tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Apreensão de armas

Armas foram apreendidas em Divinópolis — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Após diversas diligências realizadas pelos militares em busca do homem de 30 anos, que segundo a PM estaria na posse ilegal de armas de fogo, munições e ainda drogas, foi realizada a abordagem do suspeito no Bairro Bom Pastor.

Em seguida, a Polícia se deslocou até a residência do suspeito e com autorização da esposa dele fez buscas na casa. Foram encontrados uma pistola glock de fabricação austríaca calibre 380, um revólver tauros calibre 38, 15 munições calibre 38 e 78 munições calibre 22.

Diante dos fatos ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Trio preso

Trio foi detido com drogas e roupas que seriam usadas em furtos em Divinópolis — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Ainda na sexta-feira, três pessoas, que não tiveram os gêneros e idades divulgados, foram presas durante ação policial na região do Bairro São José. A ação foi feita com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e prevenir crimes na localidade.

Segundo a PM, foi localizado um indivíduo com características semelhantes à de outra pessoa suspeita de roubos na região. Durante busca pessoal, foi encontrada uma chave de residência. Ao ser questionado sobre o imóvel, o suspeito entrou em contradição diversas vezes, até levar a equipe até um segundo suspeito, que seria o dono da chave.

Ao chegar no local, o segundo suspeito concordou em levar os militares até a casa situada na Rua Brasília. Uma terceira pessoa envolvida foi abordada no imóvel. No bolso da roupa que usava, a Polícia encontrou uma bucha de maconha. Foram localizados ainda na casa uma bola de haxixe, uma balança de precisão e uma réplica de arma de fogo.

O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Matéria do G1