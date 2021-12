A Operação ‘Apáte’ realizada há quatro meses nas cidades de Divinópolis, Nova Serrana, na capital Belo Horizonte, Contagem, na Região Metropolitana e João Monlevade, na Grande Minas, desarticulou um esquema de falsificação de máscaras hospitalares e industriais contra a Covid-19, que colocava em risco milhares de pessoas. Dois suspeitos foram detidos em flagrante durante as ações na terça-feira (30).

A Polícia Civil não detalhou quais ações específicas forma realizadas nas cidades do Centro-Oeste e nem onde os suspeitos foram presos. Cerca de 70 policiais participaram da ação nas cidades mencionadas.

“Fomos cumprir uma busca e apreensão em uma fábrica onde eram produzidas as embalagens. Em uma única nota fiscal eles receberam a encomenda de 100 mil embalagens de uma única marca. Mas lá encontramos os moldes [para embalagens] de outras marcas. Então, estamos partindo do número mínimo de 100 mil máscaras falsificadas”, disse o delegado Magno Machado.

Investigação

A investigação começou depois que uma das marcas de fabricação de máscaras, vítima do esquema, procurou a polícia. Durante as investigações, foram descobertos indícios de que as máscaras falsas podem ter sido vendidas inclusive para prefeituras do estado.