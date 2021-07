Uma operação da Polícia Nacional do Equador apreendeu, na sexta-feira (2), cerca de 1,2 tonelada de cloridrato de cocaína em uma área conhecida como cantão de Milagro, em Guayas.

Algumas barras dos entorpecentes estampavam a foto do jogador Hulk, atacante do Atlético. As informações foram divulgadas nas contas oficiais das redes sociais do governo.

De acordo com o site Vistazo, a droga estava guardada em um compartimento subterrâneo oculto, tampada por plantas e seria enviada por meios clandestinos a outros locais.

A descoberta foi possível após o trabalho de inteligência da Unidade de Investigação Antidrogas (UIAN).

Foram apreendidos 35 sacos com as drogas. Não há informações se alguma pessoa foi presa.

Fonte: O Tempo