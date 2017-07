Policiais militares e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPE) fazem nesta quinta-feira (6) uma operação para cumprir 31 mandados de prisão. Os alvos são suspeitos de envolvimento com a venda de drogas na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.

Segundo informações da Polícia Militar, a Operação Estado Paralelo, que ainda envolve a Secretaria de Administração Penitenciária, também busca cumprir 130 mandados de busca e apreensão.

A ação está sendo feita em 16 comunidades do Grande Rio.