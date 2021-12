Cerca de uma tonelada de suplementos alimentícios e medicamentos falsificados que eram vendidos livremente pela internet foram apreendidos em uma loja que também funcionava como um centro de distribuição no bairro Castelo, na região da Pampulha.

A apreensão ocorreu na sexta-feira (3), durante a operação Zizanion deflagrada pela Polícia Civil. Dois homens de 46 e 39 anos foram presos e o proprietário ainda é procurado. Todo o material apreendido é avaliado em R$ 1 milhão.

De acordo com a delegada Ana Paula Gontijo da Polícia Civil, a loja funcionava no local desde 2019 e as investigações tiveram início após uma consumidora, acostumada a comprar suplementos, estranhar o sabor do produto e a numeração do lote.

“Ela entrou em contato com o fabricante e descobriu que o lota não existia e denunciou à polícia. Houve então uma investigação e chegou-se a esse estabelecimento. No interior dessa loja foi encontrado quase uma tonelada de produtos com indicativo de adulteração da data de validade”, explicou.