Após dois meses de investigações, a Polícia Federal (PF) de Divinópolis cumpriu três mandados de apreensão de celulares nesta terça-feira (29). Os donos dos aparelhos são suspeitos de aquisição e distribuição de cédulas de dinheiro falsas. Os mandados foram cumpridos em Lagoa da Prata e Araújos.

Segundo a PF, o inquérito foi instaurado a partir da prisão em flagrante de um suspeito, que não teve a idade divulgada, em Lagoa da Prata. Em abril, ele recebeu cédulas falsas pelos Correios. Na data da ação da polícia, foram apreendidas 50 cédulas falsas de R$ 20.

Investigações

A PF destacou que no curso das investigações foi possível constatar a participação de mais três pessoas que teriam envolvimento na aquisição das cédulas. Foram requeridos então o cumprimento de mandados judiciais nos endereços dos suspeitos. Foram apreendidos três celulares utilizados por eles.

Os equipamentos serão periciados para que seja averiguada a participação de cada um nos fatos. De acordo com o delegado-chefe da PF, Daniel Souza Silva, se for comprovado o envolvimento dos suspeitos, todos irão responder pelo crime de moeda falsa, com pena prevista entre três a 12 anos de reclusão.

Apreensão de cédulas falsas

A PF de Divinópolis informou que as ocorrências de apreensão de cédulas falsas registraram uma queda significativa neste ano, comparado ao ano de 2020.

Em todo ano de 2020 foram apreendidas 87 cédulas. Já no comparativo de janeiro a junho do mesmo ano, foram 46 apreensões e no mesmo período de 2021, foram 38 cédulas apreendidas.

