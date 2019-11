Brasília/DF – A Policia Federal informa que investigará a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, ocorrida no dia de ontem 01/11, na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão.

Uma equipe de policiais da Superintendência Regional da PF no estado está se deslocando para a localidade, com o objetivo de apurar todas as circunstâncias do fato.

Comunicação Social da PF

61 2024 8241