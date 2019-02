A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), em Minas Gerais, 30 pessoas suspeitas de extrair ilegalmente pedras de quartzito na região do Parque Nacional da Serra da Canastra. A operação batizada de “SOS Canastra” tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no local há vários anos. Os policiais também apreenderam quatro caminhões.

De acordo com o delegado Daniel Souza Silva, responsável pelas investigações, foi apurado durante oito meses que os suspeitos se associaram e passaram a extrair pedras de quartzito do parque que eram transportadas para vários depósitos nas cidades de Capitólio e Alpinópolis, na Região Sul de Minas Gerais, e vendidos para diversos estados.

Estão sendo cumpridos 160 mandados judiciais – sendo 77 de busca e apreensão, 73 de prisão (20 preventivas e 53 temporárias), além de 10 apreensões de caminhões em Belo Horizonte, Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Carmo do Rio Claro e São João Batista do Glória, no Sul de Minas, e em Piumhi, no Centro-Oeste, e em Batatais (SP).

Na capital mineira, um homem foi preso no bairro Serrano, na Região da Pampulha. Segundo a polícia, ele recebia as pedras e revendia. O nome e a idade dele não foram divulgados.