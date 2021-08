Diários escritos pela psicóloga Marilda Matias Ferreira dos Santos, 37, podem ajudar a polícia a descobrir a causa da morte da mulher, encontrada no porta-malas do próprio carro, em Pouso Alegre (MG), no domingo (22).

Os cadernos foram apreendidos como parte das investigações, que começaram logo após a localização do corpo.

O corpo de Marilda foi localizado pelo marido, um veterinário de 62 anos. Ela estava com as mãos e pés amarrados e vestia roupa e capacete de ciclista. O carro estava dentro da garagem da casa em que os dois moravam.

O marido contou à polícia que no sábado (21) recebeu mensagens de Marilda dizendo que ela sairia para pedalar. Ele trabalhava em uma fazenda na região de Pouso Alegre e quando voltou não encontrou a psicóloga. O veterinário teria feito buscas no hospital e na delegacia e, no domingo de manhã, abriu o carro e encontrou o corpo.