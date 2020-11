A Polícia Civil investiga a morte de um homem na noite deste domingo (1º), no bairro Vila São José, em Passos (MG). O homem de 42 anos foi encontrado com ferimentos no pescoço e na cabeça, provavelmente causados por pedradas.

Segundo a Polícia Civil, o caseiro de uma chácara chamou a polícia ao encontrar o homem desacordado, seminu. Ele estava caído próximo ao carro. Bombeiros e Samu foram acionados.

O homem foi socorrido inconsciente e levado em estado grave para a Santa Casa de Passos. Ele morreu durante atendimento. A perícia esteve no local e encontrou documentos da vítima, identificada como José Antônio Godinho Drumond, de 42 anos, morador de Pratápolis.

O carro foi guinchado e levado a um pátio. A princípio, a Polícia Civil descartou a hipótese de assalto, já que os pertences da vítima estavam no carro.