Após o caso da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, que morreu após um procedimento estético para colocar um implante nos glúteos, outros dois casos semelhantes foram registrados na Delegacia da Barra da Tijuca.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando agora o mais recente caso: o de Adriana Ferreira Pinto – que também foi socorrida para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo o depoimento do marido, Adriana teria feito um procedimento cirúrgico estético em um consultório de Niterói, Região Metropolitana do Rio, no dia 16 de julho.

Ainda de acordo com familiares, ela passou mal na hora do almoço e também à noite, dizendo que estava com falta de ar. Foi levada para o hospital, mas chegou a unidade já sem vida.

O segundo caso foi o da modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos. De acordo com testemunhas, ela teria realizado um procedimento na última sexta-feira (20), nos glúteos, e passou mal logo depois. Segundo o depoimento do médico plantonista do Hospital Lourenço Jorge, ela já chegou morta à unidade. O caso também foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).