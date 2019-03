A polícia italiana prendeu neste sábado (2) o chefe da máfia Camorra, Marco Di Lauro, que também é um dos filhos do líder da organização, Paolo Di Lauro. Marco Di Lauro foi preso sem violência em um apartamento no bairro de Chiaiano, no sul de Nápoles, onde estava com sua mulher. A informação é de agências de notícias italianas.