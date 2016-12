Da Redação

No domingo (4), um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas em Arcos. Ele foi abordado, no início da madrugada, na rua Salomão Assad com avenida Magalhães Pinto, área central da cidade.

Durante a ocorrência foram apreendidos: um papelote de cocaína e cerca de 10 gramas da mesma substância, uma bucha de maconha, telefone celular e dinheiro de procedência duvidosa. O jovem foi conduzido à Delegacia de Formiga.