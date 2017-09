Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o 63º Batalhão da Polícia Militar deu início nesta terça-feira (19) a campanha de arrecadação de brinquedos.

Com o tema “Operação criança feliz: doe brinquedos, receba sorrisos! Compartilhe essa ideia”, a corporação arrecadará até o dia 20 de outubro brinquedos novos e/ou usados que serão doados para crianças carentes de Formiga.

As doações poderão ser entregues na sede do Batalhão, na rua Nossa Senhora da Abadia, 745, bairro Água Vermelha ou no ponto de apoio da PM localizado no Terminal Rodoviário.

Em 2016, o batalhão arrecadou 157 brinquedos que foram doados ao Núcleo Espírita Irmão José.