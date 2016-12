Nessa segunda-feira (5), o 63º Batalhão da Polícia Militar lançou a “Operação Natalina”. A ação ocorrerá nos 12 municípios da área de responsabilidade da unidade, com intensificação das atividades de prevenção nas áreas comerciais.

O lançamento da ação ocorreu no início da tarde, no Terminal Rodoviário de Formiga, em seguida, os militares participaram de um percurso pelas principais ruas da cidade.

Em Formiga, os policiais lotados no setor administrativo da corporação estarão nas ruas para dar reforço durante a operação. Serão 19 militares e 9 viaturasa mais, além da base comunitária.

A “Operação Natalina” possui um caráter eminentemente preventivo, com objetivo de coibir furtos e roubos.

De acordo com a sessão de comunicação da PM, mesmo com o reforço no Centro, o patrulhamento nos bairros, principalmente os que apresentam maior número de crime, continuarão sendo intensificados.

A operação será encerrada no dia 3 de janeiro de 2017, quando será lançada a “Operação Férias Seguras Verão 2017”que vai até o início de fevereiro.

A Polícia Militar solicita o apoio da comunidade por meio de denúncia anônima de crimes, utilizando o Disque Denúncia 181.