A Polícia Militar (PM) compareceu ao entardecer dessa quinta (2), no final da Rua Hilda Cabral de Paula, no bairro Ouro Branco, em Formiga. Em uma área com pastagem, foi localizado o corpo de um homem de 36 anos.

Segundo o levantamento inicial da perícia, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, sendo uma na nuca e duas no ombro.

Segundo informações da PM, testemunhas alegaram que, na noite de terça-feira (1), ouviram estampidos similares aos de disparos de arma de fogo nas proximidades, porém não souberam informar quanto aos autores.

A PM informou que a vítima possuía diversas passagens por crimes contra o patrimônio (roubo, furto, extorsão, extorsão mediante sequestro); contra a pessoa (lesão corporal, vias de fato/agressão, ameaça); tráfico e uso de entorpecentes; posse ilegal de arma de fogo; desobediência; resistência e desacato.

Junto ao corpo da vítima, foram encontrados apenas os documentos pessoais.

A Polícia Militar, informa que a ocorrência ainda está em andamento, não sendo conhecida as motivações que levaram ao crime.

A PM pede a população que caso tenha alguma informação possa repassar através dos telefones 190 e 181, lembrando que o sigilo das informações será garantido.

Fonte: Polícia Militar