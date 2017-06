Nesta sexta-feira (9) foi realizada solenidade de comemoração do aniversário de 242 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Durante o evento, na Academia de Polícia Militar, em Belo Horizonte, foi entregue a Medalha Alferes Tiradentes a 116 personalidades e entidades que prestam ou prestaram serviços relevantes à corporação. Em unidades da PM no interior do Estado, outras 74 personalidades foram homenageadas, totalizando 190 agraciados.

Em discurso, o governador Fernando Pimentel agradeceu a todos os integrantes da corporação, a qual classificou de melhor Polícia Militar do país e “orgulho para todos os mineiros e mineiras”. Pimentel disse que o momento é de renovação do compromisso de sua gestão com a segurança pública em todo o estado.

O governador destacou, ainda, os investimentos feitos pelo Governo do Estado nos últimos dois anos, como a incorporação de mais de 2,7 mil homens e mulheres ao efetivo da instituição, por meio dos cursos de formação de soldados e oficiais. Além disto, desde 2015, o Governo do Estado entregou 1.475 viaturas para a Polícia Militar em todo o estado, por meio do Projeto de Locação de Viaturas. Desse total, 850 veículos foram destinados para os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 625 para o interior.

O comandante-geral da PM, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, comemorou a marca de 242 anos de história da Polícia Militar ao elogiar o atual momento pela qual passa a corporação. “Para nós, esse é um momento de grande satisfação, porque temos motivo para comemorar. Estamos vivendo um dos melhores momentos da história da Polícia Militar, em termos de estrutura, logística, vencimentos. E esse testemunho é de um policial militar com 29 anos e quatro meses de serviço, que pode atestar que vivemos hoje o nosso melhor momento”, destacou.

História

A Polícia Militar de Minas Gerais é a instituição policial mais antiga do Brasil. Teve sua origem em 9 de junho de 1775, no Regimento Regular de Cavalaria de Minas, em A corporação conta com efetivo aproximado de 42 mil integrantes e uma frota que compreende cerca de 11 mil viaturas, sete helicópteros e dois aviões Ouro Preto, então capital da Capitania de Minas Gerais.. É o único órgão do governo estadual presente em todos os 853 municípios, ou seja, em mais de mil e duzentas localidades, considerando-se distritos e outros aglomerados urbanos.

A PMMG está organizada em 19 regiões, um comando de policiamento especializado e 67 batalhões operacionais que executam o policiamento ostensivo geral, além de contar com diversas unidades especializadas, responsáveis pela repressão qualificada. Essas atividades demandam treinamento específico nas áreas de operações especiais, radiopatrulhamento aéreo, meio ambiente, trânsito urbano e rodoviário, entre outras.

Bases comunitárias

A atuação setorizada da Polícia Militar de Minas Gerais é a mais nova estratégia da instituição para combater e reduzir ainda mais os índices de criminalidade no Estado. O projeto, chamado Segurança Comunitária, será iniciado em Belo Horizonte e prevê uma maior aproximação do trabalho da PM junto ao cidadão e a comunidade, aumentando a sensação de segurança e o trabalho de patrulhamento da cidade.

Serão 86 bases comunitárias equipadas com uma van munida de câmeras de videomonitoramento, rádios digitais e equipamentos de segurança, além de duas motocicletas, em cada um dos 86 setores de policiamento da capital mineira. O programa, em fase de implementação, prevê uma maior aproximação do trabalho da PM junto ao cidadão e à comunidade, aumentando a sensação de segurança e o trabalho de patrulhamento da cidade. O investimento previsto é de R$17 milhões.