Em razão do feriado prolongado da Semana Santa, diversas instituições públicas e empresas interromperam suas atividades, propiciando intensa movimentação de pessoas que buscaram aproveitar o período para descanso, realização de viagens turísticas, passeios locais e comemorações de todos os tipos.

Com isso, verifica-se um aumento de residências desprotegidas, pela ausência de seus moradores, bem como um maior número de pessoas circulando pelas ruas, desatentas com a possível atuação de infratores.

Como prevenção, o comando do 63° Batalhão da Polícia Militar de Formiga planejou varias operações, no intuito de diminuir a criminalidade e garantir a segurança durante as celebrações religiosas e festejos que ocorreram nas 12 cidades que compõem a área do Batalhão, e ainda, proporcionar aos visitantes e turistas tranquilidade durante os passeios e viagens. A presença de policiais nos principais acessos das cidades foi intensificada com a fiscalização de veículos e abordagem a pessoas.

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira (2), foram abordadas 512 pessoas; 16 pessoas foram presas; 17 porções de drogas foram apreendidas; 480 veículosforam fiscalizados; 12 veículos foram retidos e removidos e 44 autos de infração de trânsito foram lavrados.

Junto a todos estes esforços, a Polícia Militar esteve presente em diversas celebrações e procissões para garantir a segurança, organização e fluidez do trânsito durante os percursos pelas ruas das cidades. A Sede do 63º BPM foi abençoada, na terça feira (27), com a presença da imagem de Nossa Senhora das Dores. O quartel abriu as portas para receber a comunidade da paróquia de São Sebastião para a oração do Terço e Celebração da Palavra.

Balanço na MG-050

No feriado prolongado de Páscoa (entre os dias 29 de março e 1º de abril), cerca de 190 mil veículos circularam pelo Sistema MG-050/BR-265/BR-491.

Durante os quatro dias de operação especial do feriado de Páscoa, nenhuma morte foi registrada nas rodovias administradas pela AB Nascentes das Gerais, que teve 14 acidentes com 54 vítimas (41 ilesas e 13 feridas).

Ainda, neste período, as viaturas de inspeção da AB Nascentes das Gerais realizaram 331 atendimentos a usuários da rodovia e os guinchos da concessionária, por sua vez, efetuaram a remoção de 104 veículos que apresentaram algum problema mecânico no Sistema MG-050.