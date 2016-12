A Polícia Militar do Meio Ambiente apreendeu, na noite dessa segunda-feira (12), 1.890 metros lineares de rede de pesca no Lago de Furnas, na comunidade rural de Nova Zelândia, em Formiga.

Os policiais compareceram no local após receberem denúncias de que pescadores estavam armando a rede no lago. Ao chegarem à localidade, os militares se depararam com as redes e também com uma grande quantidade de lambaris, que estavam acondicionados em dois baldes que após pesados totalizaram 22 quilos.

O dono do material não foi encontrado. A polícia alerta que está no Período da Piracema e a pesca de qualquer espécie é proibida.