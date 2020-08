A Polícia Militar encerrou no domingo (16) uma aglomeração com mais de 100 pessoas que estavam sem máscaras e com som de veículos com altura não permitida na orla da Lagoa de Furnas, no Distrito de Santo Hilário, em Pimenta. Por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura pediu que as pessoas evitem ir ao local.

A Administração Municipal e Circuito Grutas e Mar de Minas se manifestaram sobre o ocorrido em redes sociais.

O sargento Vinícius Cunha explicou que uma viatura da PM do município, com apoio de uma equipe de Formiga, esteve no local por volta das 16h. Eles foram acionados após uma denúncia.

A Polícia disse que mais de 40 veículos estavam no local e vários deles foram abordados. Três foram recolhidos e levados a um pátio credenciado. Eles foram apreendidos porque estavam com som ligado em uma altura não permitida e que causava, naquele momento, incômodo à população local.