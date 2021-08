A Polícia Militar foi informada, na noite dessa segunda-feira (23) sobre a existência de um ponto de tráfico de drogas no final da rua Nápolis, bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Formiga.

No local, as guarnições, Tático Móvel e guarnição de patrulha do setor realizaram o cerco e entraram no terreno.

Cinco indivíduos, conhecidos pelo envolvimento como tráfico de drogas, foram abordados, sendo quatro deles da mesma família.