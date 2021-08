O comandante da 7ª RPM, coronel Wemerson Lino Pimenta, esteve na manhã desta segunda-feira (23), em Formiga, e ministrou palestra sobre o Projeto Cinturão Rural Setorizado e Digitalizado, recém-implantado na 7ª RPM, com possível ampliação, para as cidades de Formiga, Arcos e Iguatama.

Na ocasião, também estiveram presentes o comandante do 63º BPM, tenente coronel PM Fábio Gotelip Júnior, acompanhado de oficiais e praças da unidade, prefeitos, presidentes das Câmaras Municipais dos referidos municípios, pecuaristas, representantes de cooperativas de crédito rural e empresários de estabelecimentos que possuem relações com atividades rurais, além de cidadãos que residem nessas áreas.

O projeto tem como premissas:

– Fortalecer a segurança na zona rural, com a intensificação das ações preventivas realizadas pela Polícia Militar, por meio da Patrulha Rural.

– Melhorar a comunicação operacional com a efetiva implantação da rede digitalizada, o que proporcionará maior agilidade na resposta ao atendimento da comunidade rural, contribuindo assim para a prevenção e repressão qualificada ao crime e consequente aumento da sensação de segurança dos moradores e produtores rurais.

De acordo com a Polícia Militar, o projeto Cinturão Rural Setorizado e Digitalizado da 7ª RPM está totalmente alinhado às estratégias do comando geral da instituição (PMMG), que recentemente lançou, em todo o Estado de Minas Gerais, a Operação Campo Seguro, com foco aos moradores da zona rural.

Fonte: Polícia Militar