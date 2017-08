A Polícia Militar promoveu uma palestra na Escola Municipal José João de Melo, na comunidade rural Fazenda Velha, nessa quinta-feira (24).

A palestra intitulada “É Preciso Saber Viver” abordou a valorização individual de cada criança e adolescente, mostrando a eles a importância de fazer escolhas certas e positivas, a conscientização dos perigos das escolhas erradas na adolescência, principalmente sobre o uso e abuso das drogas.

O trabalho está vinculado às atividades preventivas realizadas pela Polícia Militar, por meio do Núcleo de Prevenção Ativa do 63º Batalhão da Polícia MIlitar, com apoio do Proerd.

Participaram cerca de 80 alunos, que produzirão uma redação com observações sobre o assunto.