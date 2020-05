A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), um homem suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele foi preso em casa, no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na Grande BH.

De acordo com a PM, o suspeito apresentou uma identidade falsa quando os policiais chegaram e havia um mandado de prisão em aberto no nome dele, por causa de um homicídio.

Ele também é investigado por derrubar câmeras do Olho Vivo, que ficam no Aglomerado da Serra.

Com o suspeito, os militares apreenderam R$ 100 mil, uma pistola 380, além de munição.