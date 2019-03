Neste sábado (2), na rua Nossa Senhora do Livramento, bairro Quinca Lopes, em Pimenta, uma equipe de policiais militares abordou uma motocicleta Honda CG.

Durante buscas pessoal no um homem de 28 anos de idade, conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas, foi encontrado um papelote de cocaína e dois tabletes de maconha que se fracionados renderiam aproximadamente 10 buchas do tamanho comercial jogadas ao chão.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Polícia Civil juntamente com a droga apreendida. A motocicleta foi removida para pátio credenciado junto ao DETRAN- MG.