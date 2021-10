Nesta sexta-feira (8), a polícia militar recebeu uma ligação anônima dando conta de que um indivíduo estaria próximo à Rua Alto do Pequi portando uma arma de fogo na cintura.

O denunciante repassou as características de vestimenta e físicas do autor e uma viatura se direcionou imediatamente para o local a fim de verificar as informações.

Assim que a guarnição policial avistou o suspeito, este emprendeu fuga pulando muros de algumas casas até sair em um terreno de mata. Porém os policiais iniciaram uma perseguição a pé, não perdendo o indivíduo de vista.

Em dado momento os militares viram o cidadão infrator jogar algo no solo e continuar a evasão. O acompanhamento continuou pela mata a fora até que os policiais conseguiram alcançar e deter o suspeito.