Em uma força tarefa, policiais militares das cidades de Arcos, Bambuí e Iguatama prenderam, nessa quinta-feira (1º), um jovem suspeito de cometer diversos roubos na região.

Segundo a Polícia Militar, as investigações se iniciaram após a ocorrência de três roubos na região. Na tarde de terça-feira (29) dois homens roubaram uma pick-up Fiat Strada, de um idoso de 64 anos, no Centro de Arcos. A vítima esboçou uma reação e um dos indivíduos, que estava armado, efetuou um disparo para cima, fazendo com que o idoso se afastasse. Em seguida, entraram no carro e fugiram sentido à rodovia MG-170, que liga Arcos a Lagoa da Prata.

Ainda na terça, pouco antes das 19h, um taxista de 41 anos teve o veículo roubado na cidade de Bambuí. Ele recebeu um chamado para que levasse dois rapazes da rodoviária até as proximidades de um posto de combustível situado às margens da rodovia BR-354. O taxista apanhou os clientes e antes que chegassem ao destino, os dois passageiros anunciaram o assalto e obrigaram o taxista a sair do carro. Houve luta corporal, mas por sorte a vítima não se feriu gravemente.

Os dois homens roubaram o automóvel, um VW Gol preto, e fugiram pela rodovia.

Na quarta-feira (30) um posto de combustíveis foi assaltado na cidade de Pains. Um funcionário do estabelecimento acionou a Polícia informando que havia sido vítima de roubo. De acordo com ele, dois homens chegaram em um veículo VW Gol preto, sem placas, e anunciaram o assalto.

A vítima, de 52 anos, disse que um deles estava armado com um revólver e lhe obrigou a repassar o dinheiro que tinha no bolso, R$112. Em seguida, os indivíduos fugiram.

Após um trabalho de busca de informações e cruzamento de dados, policiais militares de Arcos, Iguatama e Bambuí se uniram no rastreamento para localizar os responsáveis pelos roubos. Um dos suspeitos foi localizado no bairro Garças de Minas, em Iguatama. Ele portava um revólver calibre 32, contendo quatro munições intactas e uma munição deflagrada, sendo preso imediatamente por porte ilegal de arma.

Com o flagrante, o indivíduo, de 19 anos, natural de Iguatama, confessou o roubo ao taxista em Bambuí e ao posto de combustível em Pains, indicando ainda quem seria seu comparsa nos crimes, um homem de 24 anos. Em seguida, o jovem levou os militares até o local onde o VW Gol preto roubado em Bambuí e usado no roubo em Pains estava escondido.

O veículo estava em uma casa abandonada em uma estrada que dá acesso à subestação de Iguatama. Ao perceber a aproximação da polícia o jovem de 24 anos fugiu em uma motocicleta.

O carro recuperado foi removido ao pátio do socorro em Iguatama para ser restituído ao proprietário. Outras duas pessoas que tentaram obstruir o trabalho da polícia foram detidas pelo crime de desobediência.

A PM continua as buscas para localizar o indivíduo de 24 anos e recuperar a pick-up roubada em Arcos.