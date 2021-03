Com a passagem da macrorregião Oeste para a “Onda Roxa” do Programa Minas Consciente, a Polícia Militar está desenvolvendo várias ações em conjunto em apoio às fiscalizações municipais e ao Corpo de Bombeiros, com foco na prevenção de aglomerações e à proliferação da Covid-19.

Neste sentido, policiais militares têm orientado a população sobre a necessidade de respeitar as regras de isolamento social, utilizando de megafones nas viaturas, como por abordagens preventivas.

Além disso, tem acontecido, cotidianamente, sobretudo em Formiga, fiscalizações itinerantes, com equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, com aplicação de multas e interdição cautelar de estabelecimentos comerciais pelo descumprimento de regras vigentes durante a Onda Roxa.

A PM observa que, neste momento difícil, mais do que nunca, é preciso que as pessoas tenham empatia com o próximo, evitando aglomerações e usando máscaras, a fim de que o número de casos confirmados de Covid-19 e, consequentemente, de internações, seja revertido fazendo com que o sistema de saúde seja restabelecido.