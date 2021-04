Como parte das estratégias implementadas pelo Comando da 7ª Região de Polícia Militar, com foco nas atividades de Inteligência de Segurança Pública, foi deflagrada nesta terça-feira (27), pelas equipes Tático Móvel do 23º Batalhão uma operação de combate ao tráfico de drogas e de prevenção a ataques a instituições financeiras (explosão de caixas eletrônicos) na região dos bairros Morada Nova e Jardinópolis, município de Divinópolis.

Durante a operação, os militares lograram êxito na prisão de um indivíduo, de 28 anos, o qual figura na lista dos 20 alvos prioritários da 7ª RPM, sendo ele o 8º desta relação, com suspeita de envolvimento em ataques a instituições financeiras e caixas eletrônicos no Estado de Minas Gerais, com fortes evidências de ser ele o proprietário da droga apreendida na operação, conforme segue adiante.

Durante a abordagem ao suspeito em sua residência no bairro Morada Nova, foram localizados e apreendidos mais R$62 mil em dinheiro, 1 caderno de anotações da contabilidade do tráfico, 2 buchas de maconha, material para o desdobramento de cocaína, 2 veículos automotores e algumas prensas utilizadas no preparo da droga.

Em continuidade, com base nas informações levantadas pelos policiais militares, foram localizados em meio a uma vasta vegetação no bairro Jardinópolis, local de difícil acesso, 3 tonéis de plástico com aproximadamente 350 kg de drogas, entre maconha, crack e cocaína, além de outros tonéis contendo diversos materiais utilizados na prática do tráfico de drogas.