No início da madrugada desta quinta-feira (21), foi desencadeada uma operação com o intuito de reforçar o policiamento nas cidades da área do 63º Batalhão da Polícia Militar.

Os militares ocuparam as zonas com maior índice de criminalidade nas cidades, abordando e identificando pessoas e veículos que se encontravam em atitudes suspeitas.

A operação durou toda a madrugada e esse tipo de trabalho é rotineiro na área do 63º BPM, com o intuito coibir crimes.