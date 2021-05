O 63º Batalhão da Polícia Militar realizou na tarde desta terça-feira (11), cerimônia de recebimento de uma viatura modelo Chevrolet S10. O veículo foi adquirido com recursos indicados pela Câmara de Formiga.

A aquisição e equipação da viatura custou cerca de R$ 180 mil. Desse valor, R$ 120 mil são provenientes do orçamento impositivo do ano passado, por meio dos vereadores Flávio Martins e Cabo Cunha e dos ex-vereadores Mauro César e Wilse Marques, sendo destinados R$ 30 mil de cada.

Para completar os R$ 180 mil, ainda na legislatura passada, a Câmara devolveu R$ 60 mil de seu orçamento para os cofres da Prefeitura.

O recurso foi repassado ao Consep, que adquiriu a S10, a equipou e a encaminhou à PM.

O comandante da 7ª Região da Polícia Militar, coronel Wemerson, esteve presente na cerimônia e destacou a importância da parceria da PM com os Poderes constituídos. “Já tive experiência muito positiva em outras cidades com esse trabalho conjunto do Poder Legislativo e da Polícia Militar. A segurança do cidadão formiguense aumentará com iniciativas como essa”, disse.

O presidente da Câmara, Flávio Martins, não pôde comparecer à cerimônia por motivos particulares e foi representado por sua assessora parlamentar.

Já o vereador Cabo Cunha prestigiou a entrega da viatura e ressaltou o sucesso das parcerias do Poder Legislativo com a PM, como no caso da implantação do Programa Formiga de Olho.

Foto: divulgação Câmara Municipal

