A Polícia Militar de Andradas, no Sul de Minas, encontrou nessa quarta-feira (19), um caminhão carregado com café que havia sido roubado na cidade de Piumhi.

De acordo com a PM, o caminhão estava estacionado no bairro São José da Cachoeira, na zona rural de Andradas. No momento em que os policiais chegaram ao local, os indivíduos fugiram para um matagal e não foram encontrados.

A polícia realizou rastreamentos, mas não localizou nenhum suspeito.

Uma caminhonete Ford/Ranger, também levada durante o roubo, foi localizada pela PM em meio a um matagal na zona rural de Piumhi. O veículo foi devolvido ao proprietário.