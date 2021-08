A Polícia Penal de Minas Gerais divulgou nesta quarta-feira (18) um novo concurso público com 2.420 vagas para policiais (agente penitenciário). Os salários iniciais são de R$4.631,25.

As chances exigem formação em nível médio. Do total de vagas, são 1.944 chances para o sexo masculino e 476 para o sexo feminino.



Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade penitenciária, a depender da necessidade e do orçamento disponível.





Inscrições e etapas

Os interessados em concorrer podem realizar as inscrições de 22 de outubro até 21 de novembro, pelo site do Instituto Selecon, organizador da seleção. A taxa é de R$ 49,16.

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas e de redação; avaliações de aptidão psicológica e psicotécnica; exames médicos; prova de condicionamento físico; comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social); curso de formação técnico-profissional.