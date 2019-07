Ativistas da oposição da Rússia decidiram fazer a manifestação não autorizada em Moscou, apesar de buscas policiais e de uma série de detenções, inclusive a prisão do líder opositor Alexei Navalny.

Navalny, destacado crítico do Kremlin, foi preso por 30 dias na quarta-feira (24) por pedir às pessoas que protestem na capital neste sábado contra a exclusão de vários candidatos com inclinação opositora de uma eleição local em 8 de setembro.

Embora a eleição para selecionar membros do Legislativo de Moscou não seja nacional, ativistas da oposição a veem como uma oportunidade para tentar ganhar terreno na capital, onde candidatos apoiados pelo Kremlin se mostraram menos populares no passado do que em outras partes do país.