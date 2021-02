A Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um jovem de 23 anos, suspeito de chefiar quadrilha especializada em assalto a bancos nessa quarta-feira (24/02), na BR-146, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O suspeito é foragido da Penitenciária de Ribeirão da Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e está condenado a 35 anos de prisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estava foragido desde o início do ano. O homem foi preso durante a Operação Caminhos de Minas, da PRF, em parceria com a Polícia Militar. A ação aconteceu na BR-146, em Poços de Caldas.

“A operação aconteceu em todo o estado. O objetivo é dar respostas aos crimes ocorridos na região”, explica PRF.



O suspeito estava em um veículo com placas de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. “A gente sabia que ele estava vindo. E conseguimos efetuar a prisão. É uma quadrilha que não tem fronteiras, os integrantes buscam alvos”, confirma.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o motor do veículo havia sido roubado ou furtado. “Em consulta aos sistemas criminais, os policiais também descobriram que o motorista, Y.M.M de 23 anos, está condenado a 35 anos de prisão e estava foragido da Penitenciária de Ribeirão das Neves desde o início de 2021”, afirma.