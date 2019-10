Na manhã desse sábado de feriado (12), durante patrulhamento pela BR 354, policiais rodoviários de Formiga prenderam um suspeito e apreenderam uma grande quantidade de droga.

De acordo com informações da PRE, no km 523 da rodovia uma motocicleta foi avistada. Nela estavam dois indivíduos com capacetes de viseiras escuras. Ao notarem a presença da viatura, ambos os ocupantes da moto demostraram nervosismo, gerando suspeição.

Os militares acompanharam o veículo, fazendo a abordagem no km 520, nas proximidades do posto de combustíveis Santa Lúcia, na comunidade rural de Rodrigues.