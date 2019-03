A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgou na tarde desta sexta-feira (8), o balanço da Operação Carnaval, que ocorreu das 13h de sexta-feira passada (1º) até 23h59 de quarta-feira (6).

De acordo com a PRE, foram fiscalizados 812 veículos; 1030 pessoas abordadas e 138 autos de infração confeccionados (multas).

Foram flagradas 22 pessoas conduzindo veículo sem habilitação. Foram removidos 10 veículos por infração e 4 apreendidos por crimes de trânsito. Os veículos retidos para regularização foram 89.

Foram recolhidas 8 CNHs e confeccionados 27 REDS. Duas pessoas foram presas por consumo de drogas. Foram apreendidas duas buchas de maconha.

Duzentas pessoas fizeram o teste do etilômetro. Ninguém foi preso. Foram distribuídos 812 panfletos com dicas de segurança.

Durante o período não houve assaltos a veículos nem ao pedágio.

No total, foram registrados 12 acidentes: 4 acidentes sem vítimas, 8 com vítimas não fatais e nenhum com vítima fatal. Doze pessoas tiveram ferimentos leves.

Comparação

No ano passado foram registrados três acidentes, com cinco vítimas leves. Já em 2017, foram 18 acidentes: 26 pessoas com ferimentos leves e 9 com ferimento graves. Nenhum fatal.

Em 2016 foram cinco acidentes, com três vítimas leves e uma grave.

Área de atuação

O trecho sob responsabilidade da PRE de Formiga é de 444 km de Rodovias Estaduais (MG-050, MG-170, MG-164, MG-439, LMG-827, LMG-830 e LMG-893) e uma Federal (BR 354), abrangendo 11 cidades: Pedra do Indaiá, Camacho, Itapecerica, Formiga, Pimenta, Pains, Córrego Fundo, Arcos, Iguatama, Bambuí e Medeiros.