da Redação

A Polícia Militar Rodoviária – Grupamento Formiga, divulgou informações sobre o atropelamento que provocou a morte do jovem João Paulo da Costa, de 29 anos.

De acordo com informações dos militares, por volta das 1h30 deste sábado (22), um ônibus da empresa Pássaro Verde, que fazia o itinerário Belo Horizonte/São Carlos-SP, seguia pela MG 050. Na altura do KM 202, logo após passar pelo posto da Polícia Rodoviária de Formiga, ainda no declive, o condutor de 39 anos, residente em Contagem, se deparou com um homem deitado sobre a pista de rolamento, juntamente com uma bicicleta, e devido à chuva e a baixa visibilidade, não conseguiu evitar o atropelamento.

– Foto: Reprodução Facebook

A vítima faleceu no local, tendo o óbito sido constatado pela equipe do Samu, acionada para realizar o resgate.