A Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou um assalto a um caminhoneiro na tarde dessa segunda-feira (20), no km 373 da BR 262, em Juatuba. O caminhão estava transportando alimentos diversos e seguia para a cidade de Bom Despacho.

De acordo com a PRF, durante fiscalização pela rodovia, uma equipe avistou um caminhão no acostamento, com um homem apontando uma arma de fogo para o motorista. A viatura realizou aproximação tática e, ao perceber a chegada dos agentes, o assaltante fugiu por uma mata às margens da rodovia.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi encontrado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.