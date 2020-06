A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na tarde dessa quinta-feira (18) uma operação denominada ‘Vulcano’ com intuito de fiscalizar o sistema de freio dos veículos de carga que trafegavam pela BR-381, no Sul de Minas.

De acordo com a PRF, a operação aconteceu na altura do KM 871, em Pouso Alegre e contou com o apoio da Arteris, concessionária que administra a rodovia.

Durante a ação, os policiais orientaram os motoristas sobre a importância de realizar a manutenção nos freios e também a respeito do excesso de como o excesso de carga pode causar acidentes.

Ao todo foram fiscalizados 42 veículos de carga, sendo constatado irregularidades no sistema de freio de três veículos.