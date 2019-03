Redação Últimas Notícias

A Polícia Rodoviária Estadual de Formiga (PRE) iniciará nesta sexta-feira (1º) a “Operação Carnaval”. A ação será realizada em oito rodovias, nos 11 municípios de responsabilidade da corporação.

A operação terá início ás 13hs e se encerrará na Quarta-Feira de Cinzas (6) as 23h59.

Segundo a PRE, a ação irá contar com todo efetivo da Polícia e com auxílio da PRE de Divinópolis. Serão utilizados bafômetros e radares móveis que estarão ao longo das rodovias: BR-354, MG-050; LMG-893, que dá acesso ao Balneário de Furnas em Formiga; MG-170, que liga os municípios de Pimenta, Santo Hilário e Iguapé; LMG-827, que liga Bambuí a Medeiros; LMG-830, que liga a Córrego Fundo de Baixo; MG-439, que liga Pains a BR-354; MG-164, que liga o município de Itapecerica e Camacho.

Confira orientações da PRE para quem vai viajar:

Quem pretende viajar neste “Carnaval” deve fazer revisão no veículo com antecedência, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ressalta que, os motoristas devem ficar atentos às sinalizações, dispositivos de segurança, faróis acesos mesmo durante o dia, evitar ultrapassagens em locais proibidos o que pode gerar multa de R$1.467,35 e também não exceder os limites de velocidade para que não haja incômodos com multa, ou até mesmo, acidente. “Cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo e salva vidas! Os dispositivos de retenção para crianças como Bebê Conforto (0 a 1 ano), Cadeirinha (1 a 4 anos) e Assento de Elevação (4 a 7 anos e meio) são importantíssimos e OBRIGATÓRIOS! Lembrando que no banco da frente somente a partir dos 10 anos de idade”, ressalta a PRE.

A recomendação aos que vão passar o carnaval em suas cidades é redobrada. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, essas pessoas acabam indo para festas nas cidades vizinhas e regiões, muitas vezes abusam de bebidas alcoólicas e voltam para casas de madrugada e cansadas. “A sonolência e o álcool são responsáveis por 58% dos acidentes com gravidades”, alerta PRE, que também atenta sobre a multa de embriaguez de R$2.934,79 suspensão do direito de dirigir por 12 meses e risco de prisão.

A orientação nestes casos é ir de táxi, pedir para algum responsável levar e buscar ou combinar com algum amigo que seja o “motorista da vez”, aquele que se compromete em não beber para assumir o volante.