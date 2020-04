A Polícia Militar Rodoviária (PMR) começou às 13h desta quinta-feira (9), a Operação Semana Santa, que segue até domingo (12) em todo Centro-Oeste de Minas.



Mesmo no período de quarentena, diante da pandemia da Covid-19, o efetivo será normalmente empregado nas ações. Mais de 80 militares vão trabalhar para intensificar a segurança nas principais rodovias da região.

De acordo com o comandante da PMR em Divinópolis, major Alexsander Oliveira, dentro do efetivo estarão empregados ainda, policiais do Grupo Tático Rodoviário (GTR), que vão atuar em escala de revezamento ininterrupto numa malha viária de aproximadamente 2.028 quilômetros.



A PMR informou que trabalhará com etilômetros e a fiscalização será intensificada por meio de radares móveis. Serão realizadas blitz para combater crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e embriaguez ao volante.

Como era esperado desde o início das operações, a PMR tem notado baixo fluxo de veículos nas rodovias e, por isso, a expectativa é de que seja registrado um menor número de ocorrências.

“Numa primeira percepção, o movimento está tranquilo. Na parte da tarde era esperado maior movimento, mas está bem tranquilo. Estamos operando com todas as viaturas e efetivo normal nas rodovias, seguindo o mesmo planejamento do ano passado, embora a tendência seja um menor fluxo nas rodovias”, destacou o comandante.