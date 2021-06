Neste sábado (19), às 14h40, durante patrulhamento pelo KM 499 da rodovia federal BR-354, nas proximidades do trevo com a MG 050, policiais rodoviários de Formiga, abordaram uma motocicleta Yamaha nas cores preta e azul, sem placa, conduzida por um homem de 34 anos, natural e residente em Formiga.

Durante a abordagem, foi verificado que o número do chassi e o número do motor estavam totalmente suprimidos, tendo o condutor dito que adquiriu a motocicleta de uma pessoa moradora da cidade de Formiga/MG, não recordando no momento o endereço deste vendedor.

Diante do exposto foi dado voz de prisão ao condutor que já possui passagem por Trágico de Drogas, Embriaguez ao Volante e Desobediência, sendo o mesmo preso por conduzir veículo com sinal de identificação veicular adulterado.

Ele foi encaminhado até a Delegacia Regional de Formiga. A moto foi apreendida e removida pelo serviço de guincho credenciado da cidade de Formiga/MG.