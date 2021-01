Redação UN

Por volta das 18h desta sexta-feira (22), durante a realização de uma Blitz de Trânsito, realizada pela Polícia Rodoviária de Formiga na balança do D.E.E.R de Arcos, localizada no km 56 da rodovia MG 170, policiais rodoviários abordaram um automóvel Fiat/Uno, emplacado em Divinópolis, que estava sendo conduzido por um jovem de 24 anos, residente em Bom Despacho.

O veículo estava tracionando um reboque, emplacado em Bom Despacho, que por sua vez transportava uma motocicleta CB/600 F Honert, de cor branca, sem placa de identificação, sem farol e sem retrovisores.

Ao realizarem uma vistoria minuciosa, os militares contataram que chassi da moto estava com parte da numeração suprimida grosseiramente, estava com uma solda no quadro, não sendo localizado a numeração do motor.

O proprietário da moto de 33 anos, residente em Bom Despacho, que estava como passageiro do Uno, disse que adquiriu a motocicleta por R$ 6.300 em dinheiro na cidade de Doresópolis, valor bem a baixo do mercado, já que a mesma está funcionando perfeitamente.

Com relação à documentação da moto, o proprietário apresentou apenas um xerox de uma nota fiscal, porém gerou suspeita de inautenticidade pois não havia assinatura e nem reconhecimento de firma por um cartório, vindo o proprietário a entrar em contradições sobre a origem da motocicleta.

Diante dos fatos, o passageiro foi preso em flagrante por Adulterar Sinal de Identificação de Veículo Automotor e conduzido à Delegacia Regional de Formiga, sendo a moto apreendida e removida para o pátio socorro de plantão da cidade de Arcos. O homem ainda irá responder na Justiça pelo crime.