Um fato curioso marcou o plantão da Polícia Militar nesse sábado (20). Militares do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) saíram de BH e se deslocaram até São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas, para “desarmar” uma bomba falsa.

A ocorrência exigiu, ainda, esforços da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e de unidades da PM próximas ao local do fato.

O simulacro de bomba estava pregado a cilindros de gás, posicionados nas imediações de um posto de gasolina, às margens da BR-381, na altura do Km 843. De imediato, quando chegou ao local, a PRF acionou a PM, que isolou o local, interditou os estabelecimentos comerciais próximos e solicitou o auxílio do Esquadrão Antibombas.

A polícia especializada chegou ao aeroporto de Varginha, também no Sul do estado, já no fim da noite, por volta das 23h. Os policiais “desarmaram” os falsos explosivos e, logo depois, constaram que não se tratava de uma bomba.

Segundo a PM, um homem de 35 anos pregou a falsa bomba nos cilindros. De acordo com a família, ele é portador de deficiência intelectual e misturou remédios com bebida alcoólica antes de cometer o ato.