Centenas de policiais do interior de Minas Gerais realizaram caravana durante a madrugada desta segunda-feira (21) para participarem do protesto das forças de segurança que ocorre na Praça da Estação nesta manhã, em BH. A expectativa é de que cerca de 140 veículos tenham chegado na capital com manifestantes.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais (Sindipol), as caravanas foram feitas por policiais civis, policiais militares e membros da Polícia Penal. “Os policiais que não conseguiram vir estão realizando a estrita legalidade”, disse o sindicato.

Não há registro de protestos pelo interior mineiro. A estrita legalidade citada pelo sindicato é um policial não participar de ocorrências ou diligências, por exemplo, caso esteja sozinho, ou não se coloquem em situação de risco ou tentem suprir por conta própria o que identificam como déficit de policiais e falta de estrutura.

Já segunda a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra-MG), mais de 100 ônibus e 40 vans foram contratados para transportar os manifestantes de outras cidades. A associação pontuou que a escala dos agentes que estarão trabalhando não deve ser afetada.