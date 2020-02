Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficaram feridos após a viatura em que estavam colidir contra um caminhão. O acidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira (6), na BR-262, entre Pará de Minas e Juatuba.

De acordo com a PRF, a viatura seguia sentido Pará de Minas/Betim, quando na altura do km 388, o veículo se chocou contra a traseira do caminhão. Chovia no momento do acidente.

Com o impacto, um dos agentes ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, já o outro policial sofreu ferimentos leves. Eles foram encaminhados por uma equipe da Triunfo Concebra para o Hospital Regional de Betim, onde ficaram em observação.

O trânsito ficou lento sentido Belo Horizonte.